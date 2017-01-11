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Kaptan John Terry Chelsea'ye veda mı ediyor?

Bournemouth, bu sezon forma şansı bulamayan Chelsea’nin 36 yaşındaki emektar kaptanı John Terry’yi transfer sezonu sona ermeden önce kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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İlerleyen yaşı ve üst üste gelen sakatlıklar sebebiyle bu sezon ligde yalnızca 4 maça ilk 11’de başlayabilen Chelsea’nin kaptanı John Terry’ye, İngiltere Premier Lig kulüplerinden Bournemouth talip oldu. Kulüp, John Terry’yi kış transfer dönemi sona ermeden kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

West Ham altyapısında yetiştikten sonra ilk profesyonel maçına Chelsea forması altında 1999 yılında çıkan John Terry, başarılarla geçen 18 yılın ardından bu sezon ilk 11'de şans bulmakta zorlanıyor. Yıldız futbolcunun sezon sonu Chelsea’den ayrılması bekleniyordu.

Kiralık olarak kadrosunda tuttuğu stoper Nathan Ake’i, sezonun ilk yarısında gösterdiği performans sonrası Chelsea’ye kaptıran Bournemouth ise genç oyuncunun yerini Terry’yi alarak doldurmayı planlıyor.

Kaptan John Terry’nin kararının ne olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. İngiltere Premier Lig'de Chelsea 49 puanla zirvedeki yerini korurken, Bournemouth ise 25 puanla 9. sırada yer alıyor.

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