Karabük Beşiktaş özet ve önemli anları (Karabük BJK maç özeti)

Karabük Beşiktaş özet ve önemli anları siyah beyazlı taraftarların merak konusu. Karabük BJK maç özetinde bir gol sesi çıktı ve Babel ağları sarstı. Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup penaltı kaçırırken, Tosic kırmızı kart gördü. Siyah beyazlı ekip uzun bir süre 10 kişi oynadığı maçta öne geçilecek golü bulmayı başardı. Beşiktaş bu maçı kazanırsa puanını 10’a yükseltecek.

KARABÜK BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

1.dakikada santra sonrası Karabükspor savunmasından Dany'nin kısa düşen geri pasında Talisca araya girmek istedi. Rybka'nın son anda dokunduğu top, Talisca'ya çarpıp auta çıktı.

6’da sağ kanattan savunma arkasına sarkan Negredo'nun ortasında Talisca arka direkte voleyi vurdu, altı pas içinde Dany topu kafayla uzaklaştırdı.

10.dakikada Beşiktaş ayağa paslarla çok etkili geldi. Negredo'nun bıraktığı topa ceza sahasının ilk metrelerinden Talisca uygun durumda vuruşunu yaptı, kalesini terk eden Rybka topu ayaklarıyla çıkardı.

13’te Caner'in rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta Pepe kale alanı içinde kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

25.dakikada Oğuzhan'ın pasıyla sağ kanattan ceza alanına sokulan Babel, çaprazdan aşırtma vuruşla topu kaleye yolladı. Kaleci Rybka'yı geçen topu çizgide Dany kafayla kornere yolladı.

31’de sağ taç çizgisi üzerinde topu alan Yatabare içeriye doğru kat etti ve pasını çıkardı. Ön direkte topu alan Tanase'nin yakın mesafeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı sona erdi! Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gidiyor.

KARABÜK BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

52.dakikada Tosic'in savunmadan gönderdiği uzun topa Talisca hareketlendi, kalesini terk eden Rybka'dan önce Dany'nin dokunduğu top Negredo'nun önüne düştü. Onun ceza alanı dışından gelişine vurulunda top çerçeveyi bulmadı.

58.dakikada Lens'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Babel'e doğru gelen topa Yatabare eliyle dokundu, hakem Ali Palabıyık yardımcısının da uyarısıyla penaltıyı verdi. Topun başına geçen Oğuzhan Özyakup, topun dibine fazla girince meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.

67.dakikada orta alanda topu kapan Karabükspor, Poko'yla atağa çıktı. Onun pasında topu alan Seleznyov, ceza yayının gerisinden vuruşunu yaptı. Yerden seken top direğin yanından auta çıktı.

68.dakikada Dusko Tosic, kendi yarı alanının ortalarında Torje'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş 10 kişi...

79.dakikada Beşiktaş, oyundan düştüğü anlarda golü buldu. Oğuzhan'ın orta alandan gönderdiği müthiş pasla Babel bomboş durumda ceza alanına sokuldu, karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşla topu ağlara yolladı.

82’de Karabükspor akınında içeriye kesilen top savunmadan sekti, Torje'nin gelişine sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

84.dakikada sağ kanattan İlhan'ın ortasına ceza alanı içinde Yatabare röveşatayı vurdu, savunmadan dönen topu ceza alanı ön çizgisinden Ceyhun plase vuruşla kaleye yolladı. Fabri köşede topun sahibi oldu.

90.dakikada sol çaprazda topu alan Seleznyov, ceza alanına girmeden muazzam bir şut gönderdi. 90'a giden topu Fabri aynı güzellikte çıkardı.

Beşiktaş bu zorlu maçı 1-0 kazanarak puanını 10’a yükseltti.