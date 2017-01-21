Karabük Galatasaray - Bein Sports'da

Karabük Galatasaray canlı yayın için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Ligin 18. haftasında Galatasaray, zorlu Karabükspor deplasmanında 3 puan arayacak. Hakem Cüneyt Çakır'In düdük çalacağı maç saat 19:00'da başlayacak. Bein Sports canlı yayın ile Karabük GS izle. Galatasay'da Sneijder kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibi Karabükspor'da ise birçok önemli oyuncu Afrika Kupası'nda olmalarından dolayı kadroda yoklar.

Galatasaray kalede Muslera, savunmada; Carole, Hakan Balta, Ahmet Çalık, Sabri orta sahada; De Jong, Josue, Selçuk İnan forvette ise Yasin, Podolski ve Bruma 11'i ile sahaya çıkacak.

Kardemir Karabükspor karşılaşmaya kalede Ahmet Şahin, defansta; Latovlevici, Barış, Dany, Kerim orta sahada; Tanase, Gaman, Ceyhun forvette ise Lazarevic, Seleznov ve İlhan 11'i ile başlayacak.

Galatasaray, bugün Karabük'le deplasmanda zirve yarışının en önemli maçlarından birine çıkacak. Altı haftadır ligde kaybetmeyen Sarı-kırmızılılar'da cezalı olan Sneijder yok. Yeni transfer Garry Rodrigues'in ilk 11'de görev alması bekleniyor. Eren forvette oynarken, Podolski de onun arkasında görev yapacak. Bruma ise her zamanki yerinde oynayacak. Orta sahada Selçuk ve De Jong şans bulurken, diğer bölgelerde bir değişiklik yok. Riekerink'in affedilen ve kadroya alınan Yasin'e maçın ikinci yarısında şans vermesi bekleniyor. Aslan'da De Jong ceza sınırında bulunuyor.

İLK MAÇTA BÜYÜK HEYECAN YAŞANMIŞTI

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Eren Derdiyok’un maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle Galatasaray lige 3 puanla başlamıştı.

KARABÜKSPOR ORTA SIRALARDA

Ev sahibi Karabükspor ise ligde topladığı 21 puanla 11.sırada yer alıyor. Karabükspor’da birçok oyuncu Afrika Kupası’nda olması dolayısıyla sahada olmayacak. Abdou Razack Traore, Mustapha Yatabare ve Andre Poko kadroda olmayan isimler. Karabükspor ligde geçen hafta evinde ağırladığı Akhisar Belediyespor’u 1-0 mağlup etmişti.