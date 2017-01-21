Karabük Galatasaray özet Karabük’te tartışmalı gece

Karabük Galatasaray özet dakikaları nefes kesti ve birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Galatasaray’ın 10 kişi kalıp 2-1 kaybettiği maç sonrası sarı kırmızılı taraftarlar hakem Cüneyt Çakır’a büyük tepki gösterdiler. Galatasaray’ın ilk golü öncesi tartışmalı bir karar yaşandı. Ardından Karabükspor’un kazandığı penaltıda tartışmalar devam etti. İşte, nefes kesen Karabük Galatasaray özet dakikaları.

KARABÜKSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

Maçın ilk fırsatını Karabükspor buldu ancak bu şanstan yararlanamadılar. Karabükspor atağında Latovlevici, Seleznyov'la verkaça girdikten sonra sol kanattan nefis bir orta kesti. Arka direkte bomboş kalan Kerim'in sert kafa vuruşunda Muslera topu iki hamlede kontrol edebildi.

15.dakikada Galatasaray aradığı golü buldu. Selçuk'un orta sahadan savunma arkasına gönderdiği yüksek topu Yasin omzuyla indirdi ve kaleciyi de çalımlayıp topu boş ağlara yolladı. Cüneyt Çakır, uzun bir tereddütün ardından golü verdi. Karabüksporlu oyuncuların gole yoğun itirazları oldu.

19. dakikada Karabükspor kaleyi yokladı. Karabükspor atağında Ceyhun ceza sahası dışından şutunu çekti, Muslera üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

30. dakikada Karabükspor penaltı kazandı. Karabükspor atağında Galatasaray ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelede Seleznyov, Carole'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyona çok yakın olan Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Seleznyov, düzgün bir vuruşla Muslera'yı ters köşeye yatırdı ve maça denge getiren golü kaydetti: 1-1

KARABÜKSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

51. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yakın mesafeden kazanılan frikikte Selçuk İnan'ın vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

55. dakikada gol geldi ancak geçersiz sayıldı. Karabükspor etkili geldi. Sağ kanattan yapılan ortada savunmadan seken top yeniden içeriye dolduruldu. Bu sırada Seleznyov, Muslera'yı perdeledi ve top ağlara gitti ancak hakem, Muslera'ya faul olduğunu belirtti.

61. dakikada Galatasaray net bir golden oldu. Bruma'nın kendi yarı alanından kazandığı top sonrası Josue, Yasin'i gördü. Yasin rakip sahada ikiye bir pozisyonda hızla topu sürdü ve ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı, top direğin dibinden auta çıktı.

78. dakikada Galatasaray etkili geldi. Selçuk'un pasıyla ceza sahası dışında topu alan Bruma uzak mesafeden sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

82. dakikada Karabükspor bulduğu golle öne geçti. Sol taç çizgisi üzerinden Latovlevici'nin nefis ortasında kale önünde bomboş kalan Serdar Deliktaş, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Karabükspor 2-1 önde...

85. dakikada konuk ekip Galatasaray 10 kişi kaldı. 64. dakikadan sarı kartı olan Hakan Balta, hızlı atağa çıkmak isteyen Serdar Deliktaş'ın önünü sert bir müdahaleyle kesince ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray 10 kişi...

Maçı Karabükspor 2-1 kazandı ve Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.