Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin: Onurlu mücadelemiz devam edecektir

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Aytekin, "Her şeyi göze alarak yola devam edeceğiz. Onurlu mücadelemiz oyunu gören ve bize destek olanlarla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada, görevde oldukları 3,5 aylık süre içinde ellerinden geldiği kadar personele ve futbolculara ödemeler yaptıklarını bildirdi.

Kulübün şu anda hiçbir geliri olmadığını ve adeta bazılarının takımı buna mahkum ettiğini ifade eden Aytekin, şunları kaydetti:

"Parasız pulsuz olsak da bu kulübün kapanması bizi üzer. Her şeyi göze alarak yola devam edeceğiz. Onurlu mücadelemiz oyunu gören ve bize destek olanlarla devam edecektir. Biz sadece oyunu bozduk. İzin vermedik, vermeyeceğiz."