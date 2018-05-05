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Karabükspor evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 32. haftasunda Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor'u ağırladı.

32 puanla tehlike bölgesinde yer alan Konyaspor'un mutlaka kazanması gereken maçta tek gol Eto'o'dan geldi. Dünya yıldızı golcü 37. dakikada penaltıdan attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı.

Bu sonucun ardından A. Konyaspor puanını 35'e yükseltirken, küme düşen Karabükspor 12 puanda kaldı.

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