Karabükspor kupada rahat turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Karabükspor ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1 skorla kazanan taraf ev sahibi Karabükspor oldu. 29. dakikada Gabriel Torje'nin golüyle 1-0 öne geçen Karabükspor, soyunma odasına galip girdi.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 46. dakikada İlhan Depe'nin golüyle farkı 2-0'ya çıkardı. Cristian Tanase, 64. dakikada golünü attı ve skoru 3-0 yaptı. Keçiörengücü 85. dakikada Berat Gökçe'nin golüyle farkı 2'ye indirse de bu gol galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselirken ise kupaya veda etti.