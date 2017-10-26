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Karabükspor kupada rahat turladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Karabükspor ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Karabükspor ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1 skorla kazanan taraf ev sahibi Karabükspor oldu. 29. dakikada Gabriel Torje'nin golüyle 1-0 öne geçen Karabükspor, soyunma odasına galip girdi.
 
Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 46. dakikada İlhan Depe'nin golüyle farkı 2-0'ya çıkardı. Cristian Tanase, 64. dakikada golünü attı ve skoru 3-0 yaptı. Keçiörengücü 85. dakikada Berat Gökçe'nin golüyle farkı 2'ye indirse de bu gol galibiyet için yeterli olmadı.
 
Bu sonuçla Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselirken ise kupaya veda etti.

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