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Karabükspor teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile görüşüyor

Takımın başına sezon başında getirilen Erkan Sözeri’nin istifasının ardından teknik direktör adayları üzerinde değerlendirmelerin başladığı belirtildi.

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Takımın başına sezon başında getirilen Erkan Sözeri’nin istifasının ardından teknik direktör adayları üzerinde değerlendirmelerin başladığı belirtildi.

Başkan Ferudun Tankut’un daha önce de takımında görmeyi çok istediği genç teknik adam İbrahim Üzülmez'i Karabük’e davet ettiği kaydedildi. Karabükspor’da Rıza Çalımbay ve Ertuğrul Sağlam isimleri de adaylar arasında yer alıyor.

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