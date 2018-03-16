Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz: İyi niyetle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğiz

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, sahalarında Osmanlıspor'a 4-0 mağlup oldukları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, ''4-0'lık maçtan sonra değerlendirme yapmak tabii ki zor. Ama iyi başladığımız bir oyunda yediğimiz golden sonra tamamen bireysel hatalara düştü iş. Maalesef bunun önüne de bu zamana kadar geçemedik. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama biraz da futbol şansı yanınızda olacak. Vuruyoruz direğin içine çarpıyor, geri çıkıyor. Vuruyoruz adama çarpıyor, olmuyor. İyi niyetle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğiz'' dedi.