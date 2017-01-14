Karabükspor'a tek gol yetti!
Karabükspor, kendi sahasında karşılaştığı Akhisar'ı tek golle geçti.
Spor Toto Süper Lig’de üst sıralara yükselme peşinde olan Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
Yatabare, Traore Poko ve Skulason gibi önemli isimlerinin yokluğunda Mavi Ateş, Iasmin Latovlevici’nin 80. dakikada enfes frikik golüyle üç puana ulaştı.
Bu skorun ardından 21 puana çıkan Kardemir Karabükspor, 20 puanı olan Ege ekibini geride bıraktı.
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