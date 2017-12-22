Karabükspor'da Ceyhun Gülselam da ayrılıyor

Oyuncu ücretlerinde indirime gidecek olan Karabükspor yönetimi, bütçede küçülmeye gidiyor. Ceyhun Gülselam'ın devre arasında Karabükspor'la yollarını ayırması bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 14 maçta görev alırken; 1 asist kaydetti.

Geçen sezon Hannover 96'dan Karabükspor'a transfer olan Ceyhun Gülselam, Trabzonspor ve Galatasaray'da da forma giymişti.

(Ajansspor)