Feridun Tankut Galatasaray camiasını topa tuttu

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, teknik direktör Igor Tudor'la anlaşan Galatasaray yönetimine ateş püskürdü.

NTVSpor'a bağlanan Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut, "Maalesef basından öğreniyorum. Doğrusuysa bunlar hem Tudor'a hem G.Saray'a yakışmadı. Ahlak dışı bunlar. G.Saray'la bizimle anlaşmalı bir hocayı bizden alabiliyorsa bunun yorumunu kamuoyunu bırakıyoruz. Çok çirkin bir olayla karşı karşıyayız. Türk futbolu kara leke olarak geçecek.



G.Saray bu hareketinin ardından uzun yıllar töhmet altında kalacak. Hiç doğru şeyler. Galatasaray yönetimi bu işin altından nasıl kalkacak. Tudor bu akşam 19.00'da antrenmana çıkacaktı. G.Saray'ı TFF'ye şikayet edeceğiz. Merak etmeyin yapacaklarımı sizlerle paylaşıyorum" diye konuştu.