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Karabükspor'dan Donk-Poko takası iddialarına cevap

Kardemir Karabükspor yönetimi, Donk-Poko takasına sıcak bakmadıklarını açıkladı.

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Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, 'Ryan Donk-Andre Poko takası' iddialarıyla ilgili olarak, "Takas önerisi bize gelmedi. Bir teklif gelirse rakamsal olarak düşünürüz. Takasa sıcak bakmıyoruz" dedi.

Tudor'un orta sahaya alternatif olarak önerdiği Poko için G.Saray'ın devre arasında Karabükspor'a Donk'u teklif edeceği ileri sürülmüştü. Gabon'lu olan Poko, 24 yaşında ve ön liberoda görev yapıyor.

(Fotomaç)

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