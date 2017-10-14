Karabükspor'dan Torje açıklaması!

Kardemir Karabükspor’un, Kayserispor’u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Gabriel Torje’nin maç esnasında oğlunun öldüğü yönde sosyal medyada yapılan haberlere kulüpten yalanlama geldi.

Karademir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, oyuncuları Gabriel Torje’nin evli olmadığı ve oğlunun bulunmadığını belirterek, sosyal medya üzerinden hızla yayılan ve haberlere konu olan ölüm olayının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.