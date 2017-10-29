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Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yenen Sivasspor, son 6 maçında 4. galibiyetini aldı

Türkiye Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor'u Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda konuk etti.

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Konuk ekip Sivasspor Kone'nin 72. dakikada attığı golle K. Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 16'ya yükseltirken, Karabük 8 puanda kaldı.

İLK 11’LER

Kardemir Karabükspor: Rybka, Papp, Dany, Gaman, Ibanez, Torje, Ceyhun Gülselam, Poko, Grozav, Tanase, Seleznov     

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Rıdvan Şimşek, Bifouma, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Kone

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Poko'nun uzaktan vuruşunu kaleci rahat bir şekilde kontrol etti.

14. dakikada Rybalka'nın ortasında Kone’nin altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada kazanılan köşe vuruşunda ceza sahası içersinde Dany'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

58. dakikada Kardemir Karabükspor'da Torje'nin kullandığı köşe  atışında, ceza sahası içinde Papp'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden  auta çıktı.

63. dakikada Grozav'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan  Tanase'nin vuruşunda, kaleci Rochet topu kornere çeldi.

64. dakikada Grozav'ın sol çaprazdan şutunda, top kaleci Rochet'te  kaldı.

72. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Kone,  kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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