Karabük'te kötü zemin skandalı

Beşiktaş’ın dün akşam Karabükspor’a Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda konuk olduğu mücadeleye kötü zemin damgasını vurdu.

Bozuk görüntüsüyle daha maç öncesinde dikkat çeken zemin, maç boyunca futbolculara zor anlar yaşattı. Özellikle konuk ekip Kara Kartal’ın yıldızları, zaman zaman ayakta bile durmakta zorluk yaşadı. Ev sahibi ekip Karabükspor’un oyuncuları da bozuk sahadan nasibini aldı.

İkinci yarıda Gabriel Torje’nin, korner vuruşunu yaparken zeminden dolayı ayağı kaydı ve topu direkt olarak auta attı. Maç sonunda iki takım oyuncuları da yaptıkları açıklamalarda skandal zeminle ilgili olarak dert yandı.