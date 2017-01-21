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Karabük'ü karıştıran gol! El mi, omuz mu?

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'la oynadığı maçta attığı ilk golde Karabüksporlu futbolcular yoğun itirazlarda bulundu.

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Karabüksporlu futbolcular, golün sahibi Yasin'in topu eliyle kontrol ettiğini iddia ederken, yoğun itirazların ardından hakem Cüneyt Çakır, Yasin'e eliyle kontrol edip etmediğini sordu. 

Yasin topu eliyle değil omzuyla kontrol ettiğini söyledi. Bu konuşmanın ardından gol kararı değişmedi.

beIN  Sports yorumcusu Necati Ateş de golü çeşitli açılardan izledikten sonra 'Gol temiz görünüyor' dedi.

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