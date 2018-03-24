Karadağ - Fransa maçı Halil Umut Meler'in

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Niksic şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.