Karadağ - Fransa maçı Halil Umut Meler'in
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 27 Mart Salı günü Karadağ ile Fransa arasında oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grup maçında düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Niksic şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.