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Karadağ - Türkiye maçında Milorad Mazic düdük çalacak

A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçta Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podgorica'daki  Şehir Stadı'nda TSİ 20.10'da başlayacak karşılaşmada, Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic olacak. 

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