Karadağ - Türkiye maçında Milorad Mazic düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podgorica'daki Şehir Stadı'nda TSİ 20.10'da başlayacak karşılaşmada, Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic olacak.