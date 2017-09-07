Karadağ, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 86-69 yenip son 16 turuna kaldı

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu beşinci maçında Karadağ, Romanya'yı 86-69 mağlup etti. Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 24-19 önde kapatan Karadağ, soyunma odasına 42-30 üstün gitti. İkinci devrede rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve üçüncü periyodu 66-53 ile geçen Karadağ, karşılaşmadan 86-69 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Romanya'dan Nandor Kuti olurken, Karadağ'da Nemanja Djurisic 14 sayı üretti.

Karadağ grubu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselirken, Romanya turnuvaya veda etti.