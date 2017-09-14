Karadağ, Tanjevic'le yollarını ayırdı

Karadağ Basketbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Tanjevic'in milli takımdaki görevinden ayrılarak, profesyonel antrenörlük kariyerini sonlandırma kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Karadağlı çalıştırıcı Tanjevic'in gelecekte de genç antrenörlerin yetişmesine ve ülke basketboluna katkı yapmaya devam edeceği belirtilerek, "Özellikle son 3 yılda, antrenörlük sisteminin kurulmasında ve hem A Takım hem de genç milli takımların başarılı sonuçlarındaki katkısı için federasyon olarak kendisine teşekkürü borç biliyoruz." denildi.

Daha önce Türkiye, Yugoslavya ve İtalya Milli Takımları'nı da çalıştıran 70 yaşındaki başantrenör, 30 Ekim 2015'te Karadağ Milli Basketbol Takımı'nın başına getirilmişti.

Karadağ, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Letonya'ya yenilerek şampiyonaya veda etmişti.