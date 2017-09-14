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Karadağ, Tanjevic'le yollarını ayırdı

Karadağ Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, milli takımdaki görevinden ayrıldı.

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Karadağ Basketbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada,  Tanjevic'in milli takımdaki görevinden ayrılarak, profesyonel antrenörlük  kariyerini sonlandırma kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Karadağlı çalıştırıcı Tanjevic'in gelecekte de genç  antrenörlerin yetişmesine ve ülke basketboluna katkı yapmaya devam edeceği  belirtilerek, "Özellikle son 3 yılda, antrenörlük sisteminin kurulmasında ve hem  A Takım hem de genç milli takımların başarılı sonuçlarındaki katkısı için  federasyon olarak kendisine teşekkürü borç biliyoruz." denildi.

Daha önce Türkiye, Yugoslavya ve İtalya Milli Takımları'nı da  çalıştıran 70 yaşındaki başantrenör, 30 Ekim 2015'te Karadağ Milli Basketbol  Takımı'nın başına getirilmişti.

Karadağ, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Letonya'ya  yenilerek şampiyonaya veda etmişti.

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