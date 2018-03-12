Karadağ'ın Türkiye kadrosu belli oldu!

Karadağ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, 27 kişilik aday kadroya Gençlerbirliği'nden Aleksandar Scekic'i de davet etti.

Karadağ Futbol Federasyonundan (FSCG) yapılan açıklamaya göre, aday kadrodaki isimler şunlar:

Kaleciler: Mladen Bozovic (Larissa), Milan Mijatovic (Buducnost), Danijel Petkovic (Lorient)

Defans: Stefan Savic (Atletico Madrid), Filip Stojkovic (Kızılyıldız), Adam Marusic (Lazio), Zarko Tomasevic (Oostende), Marko Simic (Pahkator), Emrah Klimenta (Los Angeles Galaxy), Nemanja Mijuskovic (Tosno), Boris Kopitovic (Cukaricki)

Orta saha: Marko Jankovic (Partizan), Nikola Vukcevic (Braga), Elsad Zverotic (Sion), Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), Marko Vesovic (Legia Varşova), Nebojsa Kosovic (Partizan), Mirko Ivanic (BATE), Damir Kojasevic (Shakhter Karagandy), Vladimir Jovovic (Jablonec), Sead Haksabanovic (West Ham United), Aleksandar Boljevic (Waasland-Beveren), Marko Bakic (Belenenses)

Forvet: Stevan Jovetic (Monaco), Fatos Beciraj (Mechelen), Stefan Mugosa (Incheon United), Luka Djordjevic (Arsenal Tula)

Tumbakovic, federasyonun internet sitesindeki açıklamasında, son iki yıldır milli takıma çağırdığı futbolculara gençleri de eklediğini belirterek, özellikle Boris Kopitovic ve Aleksandar Boljevic'in gelecek planları için önemli oyuncular olduğunu ifade etti.

Oynayacakları iki özel maçın, UEFA Uluslar Ligi için önemli sınavlar olacağını kaydeden Tumbakovic, Türkiye'nin önemli isimleri kadrosunda barındıran kaliteli bir takım olduğunu aktardı.

Karadağ, 23 Mart'ta deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile 27 Mart'ta da evinde Türkiye ile karşılaşacak.