Karagümrükspor, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getirdi
Karagümrükspor, teknik direktörlük için Yusuf Şimşek ile prensipte anlaştı.
Süleyman Hurma'nın kulübü satın almasının ardından Malki, Mehmet Batdal, Erkan Zengin, Turgut Doğan Şahin gibi önemli transferleri kadrosuna katan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.
İstanbul ekibi geçtiğimiz günlerde Necati Ateş ile görüşüp anlaşamadıklarını açıklamışlardı.
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