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Galatasaray'a Chedjou piyangosu

Aurélien Chedjou’nun sözleşme feshi için üzerine kaç para verileceğinin hesaplandığı günlerde, Çin’den piyango gibi haber geldi. Süper Lig’e yeni yükselen Guizhou Zhicheng kulübü, 2.5 milyon Euro’luk teklifle kapıyı çaldı.

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Galatasaray’a Chedjou piyangosu... Sarı-Kırmızılılar’ın ikinci yarıda kadroda düşünmediği ve 2.2 milyon Euro’luk maliyetinden kurtulmak için sözleşmesini fesh etmeyi planladığı Kamerunlu savunmacıya sonunda Çin’den talip çıktı. 31 yaşındaki savunmacı, Sarı-Kırmızılı kulüpten ikinci yarıdaki ücreti olan 1.1 milyon Euro’nun tamamını talep ederken, yönetim 500 bin Euro’ya bu işi bitirmeyi düşünüyordu.
 
Tam da bu sırada, Çin’de Süper Lig’e yeni yükselen Guizhou Zhicheng kulübü devreye girdi ve Chedjou ile görüşmek için Galatasaray’dan izin istedi. Henüz resmi teklif sunulmasa da, gözden çıkarılan bonservis ücretinin 2.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
 
Çalık’ın parası çıkacak
 
Bu girişim yönetimde sürpriz etkisi yaratırken, görüşme izininin hemen verildiği belirlendi. Eğer Chedjou da teklifi kabul ederse, Galatasaray yeni transferi Ahmet Çalık’ın 2.5 milyon Euro’luk bonservis parasını çıkarmış olacak. Ayrıca Kamerunlu’ya fesih bedeli ödenmeyecek ve maaş bütçesinde de 2.2 milyon Euro’luk yer açılacak. (Fanatik)

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