Karavaev'in eşi Lyudmila: Eşim Fenerbahçe'den teklif alınca çok sevindi

Eşinin yaptığı Fenerbahçe tercihin arkasında olduğunu belirten Lyudmila, "Menajer Vadim Shabliy aradığı sırada tatildeydik. Türk kulübüne gitme ihtimali belirdiğini iletti. O an Karavaev'in nasıl sevindiğini gördüm. Dolayısıyla desteklememek elde değildi" diye konuştu.

'Ukrayna'da çatışmalar korkutucuydu'



Türkiye'de son yıllarda yaşanan terör saldırılarıyla ilgili görüşleri de sorulan Karavaev'in eşi, bu konuda şunları söyledi:

"Terör olayları elbet endişe yaratıyor. Ancak Ukrayna da yıllardır sıkıntılı bir sürecin içinde. Ve biz uzun süre Kiev'de yaşadık. Çatışmaların olduğu yerden sadece 200 kilometre uzaktaydık. Bu pek de uzak bir mesafe sayılmaz. Açık konuşmak gerekirse korkutucuydu".

'Maçlardan sonra konuşuyoruz'



"Oynadığı maçlardan sonra bunlarla ilgili konuşuyor, maçta nasıl olduğuyla ilgili söyleşiyoruz. Kendisine tavsiye vermekten çok moral vermeye ve lezzetli bir akşam yemeği hazırlamaya çalışıyorum. Tüm ev yemeklerini beğeniyor. Zaman zaman dışarda da yiyorduk ancak daha çok evde yemeyi seviyor. Bir futbolcuyla yaşamanın en zor tarafı ise ayrı kalmak. Maçlar v.s... Bu duruma uyum sağladım ama alıştım diyemem"

'Sivastopol'da tanıştık, futboldan hoşlanmıyordum'



Alexander Karavaev ile nasıl tanıştıklarını da anlatan Lyudmila şunları aktardı:

"Sivastopol'da ortak arkadaşlarımızın olduğu bir ortamda karşılaştık. Ben futbolla hiç ilgili bir insan değilim. O yüzden Alexander'ın kim olduğunu bilmiyordum. Sohbete giriştiğimizde bana futbolu anlatmaya başladı. Futboldan hoşlanmadığımı, top peşinde koşmaya anlam veremediğimi söyledim. O da kendisinin bir futbolcu olduğunu itiraf etti. Bir sene sonra Tayland'a tatile gittiğimizde bana evlilik teklif etti".

'Bu şekilde kalbimi kazandı'



Fenerbahçeli futbolcu Karavaev'in eşi şöyle noktaladı: "Alexander çok nazik ve düşünceli bir insan. Onun bu yönleri hoşuma gidiyor. Tanıştığımızda 20 yaşındaydı. İlişkilere çok önem veriyor ve ciddiye alıyordu. Bir aile ve çocuk istedi. Bu şekilde kalbimi kazandı".