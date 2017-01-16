Yarmolenko: Karavayev için Fenerbahçe büyük bir adım
Dinamo Kiev'in '10' numaralı yıldızı Yarmolenko, Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavayev için ilginç bir yorumda bulundu.
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Dinamo Kiev'in Ukraynalı yıldızı Yarmolenko, F.Bahçe'ye transfer olan Karavaiev ve kendisinin Türkiye'ye transfer söylentileri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Yarmolenko, "Karavaiev'in F.Bahçe'ye gitmesi kendisi için büyük bir adım. Ama ben Türkiye ve Rusya'ya transfer olmam" dedi.
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