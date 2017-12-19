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Kardemir Karabükspor Antrenörü Levent Açıkgöz: Buraya gelen oyuncularıma teşekkür ediyorum

Kardemir Karabükspor Antrenörü Levent Açıkgöz, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

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Kardemir Karabükspor Antrenörü Levent Açıkgöz, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
 
Açıkgöz, zor şartlar altında Kadıköy'de maça çıktıklarını belirterek, "Buraya çok umutlu geldik. Popovic'in ayrılmasından sonra kısa sürede takımla olduk. Moral olarak bu maça hazırlandık.18 kişi geldik. Takımın içinde bulunan bazı oyunculara izin verdik. Buraya gelen oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettik. Yediğimiz golden sonra da mücadeleyi bırakmadılar. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde elinden geleni yaptı. Bireysel anlamda yetenekli oyuncularının katkılarıyla galip geldiler. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçına iyi hazırlanıp ikinci yarıya umutlu başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Seleznov, Torje, Grozav, Papp ve Tanase'nin İstanbul'a getirilmediğini vurgulayan Açıkgöz, "Bazı oyuncuların, alacakları konusunda problemleri vardı. Kafaları rahat olmadığı için antrenmanda ve sahada iyi olamıyorlardı. Antrenmana ve sahaya çıktıkları zaman mücadelelerini sahaya koymak zorundalar. Kafalarının karışık olması antrenmana yansıyor. Haklı oldukları bir sürü yerler var. Döndüğümüz zaman görüşeceğiz. Antrenmanlara çıktıkları zaman performanslarını göstermek zorundalar" diye konuştu.
 
Kalecilerinin fazla zaman geçirdiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Açıkgöz, "Bir kalecinin uzun süre maçı bu kadar yavaşlatmasını istemeyiz. Baskı yenilen pozisyonlarda takımın nefeslenmesi anlamında bunlar olabilir. Bir kaleciyle oyunu yavaşlatmak gibi bir taktik olamaz" şeklinde konuştu.
 
DHA

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