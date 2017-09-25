Kardemir Karabükspor Ertuğrul Sağlam'ı gündemine aldı

Erkan Sözeri’nin istifası, Karabükspor yönetimi tarafından kabul edildi. Bu gelişmenin ardından Karabükspor, çalışmalarını hızlandırdı.

Karabükspor’un, son olarak Evkur Yeni Malatyaspor’u çalıştıran ve yakın zamanda görevinden ayrılan Ertuğrul Sağlam’ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Sağlam, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve ayrılığın gerekçesi olarak da fikir uyuşmazlığını göstermişti.

Ajansspor