Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kardemir Karabükspor Ertuğrul Sağlam'ı gündemine aldı

Spor Toto Süper Lig’de son 3 haftayı mağlubiyetle kapatan Kardemir Karabükspor’da yeni teknik direktör arayışı sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erkan Sözeri’nin istifası, Karabükspor yönetimi tarafından kabul edildi. Bu gelişmenin ardından Karabükspor, çalışmalarını hızlandırdı.

Karabükspor’un, son olarak Evkur Yeni Malatyaspor’u çalıştıran ve yakın zamanda görevinden ayrılan Ertuğrul Sağlam’ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Sağlam, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve ayrılığın gerekçesi olarak da fikir uyuşmazlığını göstermişti.

Ajansspor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
New York sokaklarında 'Dombra' çaldılar

New York sokaklarında 'Dombra' çaldılar

Taşerona üçlü kadro formülü

Taşerona üçlü kadro formülü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA