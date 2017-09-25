Kardemir Karabükspor Ertuğrul Sağlam'ı gündemine aldı
Spor Toto Süper Lig’de son 3 haftayı mağlubiyetle kapatan Kardemir Karabükspor’da yeni teknik direktör arayışı sürüyor.
Erkan Sözeri’nin istifası, Karabükspor yönetimi tarafından kabul edildi. Bu gelişmenin ardından Karabükspor, çalışmalarını hızlandırdı.
Karabükspor’un, son olarak Evkur Yeni Malatyaspor’u çalıştıran ve yakın zamanda görevinden ayrılan Ertuğrul Sağlam’ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Sağlam, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve ayrılığın gerekçesi olarak da fikir uyuşmazlığını göstermişti.
Ajansspor
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.