Kardemir Karabükspor Hamidou Traore'yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig'de geçiren Hamidou Traore'yi transfer etti.
- DHA
Kardemir Karabükspor, geçen sezon 1'inci Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Hamidou Traore ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, 21 yaşındaki Malili oyuncunun takıma katkı sağlayacağını inandığını söyledi.
Tankut, şu anda sadece 10 numara mevkiine bir transfer yapacaklarını, onun dışında iç transferde sözleşmesi biten Ermin Zec ile sözleşme yenilemeyi düşünmediklerini belirtti.
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