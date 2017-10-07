Kardemir Karabükspor hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçı hakem Suat Arslanboğa yönetti.
Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golü 30. dakikada Gabriel Torje kaydetti.
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