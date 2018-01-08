Kardemir Karabükspor Herve Kage'yi 1.5 yıllığına transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Belçika'nın Kortrijk takımında forma giyen Herve Kage ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Yenişehir'deki tesislerinde düzenlenen törende 28 yaşındaki futbolcu, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal, imza töreninde yaptığı konuşmada, Kage'nin başarılı bir oyuncu olduğunu, kendilerine fayda sağlayacağını söyledi.

Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu Herve Kage ise takım arkadaşlarıyla birlikte zor günleri geride bırakacaklarına inandığını ifade etti.