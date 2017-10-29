Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kardemir Karabükspor olağanüstü kongre kararı aldı

Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'da yönetim olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a kendi evinde 1-0 yenilen Kardemir Karabükspor'da yönetim olağanüstü kongre kararı aldı.
 
Kardemir Karabükspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Kulübümüz yönetim kurulu, bugün oynanan Sivasspor müsabakası sonrası olağanüstü toplanarak 13 Kasım 2017 tarihinde olağanüstü kongre kararı almıştır.
 
Yönetim kurulumuz Kardemir Karabükspor Kulübü'nün zarar görmemesi ve yönetimsel bir boşluğun oluşmaması için istifa etmek yerine bu kararı almayı daha uygun bulmuştur.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA