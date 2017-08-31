Kardemir Karabükspor, Rodic'le yolları ayırdı

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, geçtiğimiz yıl 3 yıllığına Kardemir Karabükspor’a gelen Karadağlı orta saha oyuncusu Vlademir Rodic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirterek, takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Tolga Gül, ayrıca takıma 3 gün bayram izni verdiklerini ve 3 Eylül Pazar gününden itibaren Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.