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Kardemir Karabükspor, Rodic'le yolları ayırdı

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, oyuncuları Vlademir Rodic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, geçtiğimiz yıl 3 yıllığına Kardemir Karabükspor’a gelen Karadağlı orta saha oyuncusu Vlademir Rodic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirterek, takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Tolga Gül, ayrıca takıma 3 gün bayram izni verdiklerini ve 3 Eylül Pazar gününden itibaren Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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