Kardemir Karabükspor, Rodic'le yolları ayırdı
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, oyuncuları Vlademir Rodic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, geçtiğimiz yıl 3 yıllığına Kardemir Karabükspor’a gelen Karadağlı orta saha oyuncusu Vlademir Rodic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirterek, takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Tolga Gül, ayrıca takıma 3 gün bayram izni verdiklerini ve 3 Eylül Pazar gününden itibaren Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.