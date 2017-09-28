Kardemir Karabükspor teknik direktör Tony Popovic ile anlaştı
Kardemir Karabükspor Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Kardemir Karabükspor, Erkan Sözeri'nin istifasının ardından Avustralyalı Tony Popovic ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
44 yaşındaki teknik direktör daha önce 2011'den bu yana Avustralya ekibi Western Sydney'i çalıştırıyor.
Aspor
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.