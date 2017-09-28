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Kardemir Karabükspor teknik direktör Tony Popovic ile anlaştı

Kardemir Karabükspor Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Kardemir Karabükspor, Erkan Sözeri'nin istifasının ardından Avustralyalı Tony Popovic ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

44 yaşındaki teknik direktör daha önce 2011'den bu yana Avustralya ekibi Western Sydney'i çalıştırıyor.  

Aspor

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