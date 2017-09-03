Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Mircea Lucescu'nun açıklamalarını eleştirdi

Karabükspor ligin 4. haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına 3 günlük izninin ardından başladı.

"Güzel bir galibiyet almak en büyük hedefimiz”

Beşiktaş mücadelesinin zorlu bir maç olacağını kaydeden Sözeri, “Geçen sene hak ederek kazanılan bir şampiyonluğu var Beşiktaş’ın. Bu anlamda saygın ve saygı duyulacak bir takımla oynayacağız. Ama biz de saygı duyarken, kendimizi önemseyerek iyi bir mücadelenin özellikle de mazeret üzerine inşa etmeyen bir mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Sahaymış, hakemmiş onla uğraşmadan kendi standardımız ortaya koyarak kendi taraftarımız ve seyircimiz önünde tutkulu ve coşkulu bir futbol oynayarak aynı Başakşehir maçı modeli gibi standardımızı yakalayarak hedefimiz kazanmak. Çok iyi bir kadrosu olan rakiple oynayacağız. Bu demek değildir ki teslim olacağız. Bütün önlemlerimizi alarak dersimizi iyi çalışacağız. Taktik antrenmanlarımızı yaparak en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. O günkü atmosferle güzel bir mücadele ve güzel bir galibiyet almak en büyük hedefimiz. Son haftalarda son 3 maçı iyi geçtik ama 5 puan yerine 9 puan olması içten bile değil. Beşiktaş maçını 3 puanla kapatırsak hiç değilse puanla kapatırsak ilk 4 maçta iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum. Başakşehir maçında seyircimiz keyif aldı ve onu tekrar göstermek istiyoruz. Seyircimize futbol ziyafeti sunmak istiyoruz” dedi.

İlk 3 maçta gol yollarında şansızlıklarının olduğunu kaydeden Erkan Sözeri, “Önemli olan pozisyona girmek, üretken olmak. Bu üretkenliği takım olarak yapıyoruz. Son 3 maçta kaçırdığımız goller var ve ona göre gol vuruşu çalışmalarımız var. Çalışarak her şey düzelir. Bu pozisyonlara girmek ve üretmek önemli” ifadelerinde bulundu.

"Milli takım hoca değişikliğinin zamanlamasının doğru olmadığı görüldü”

Milli Takımın Ukranya karşısında 2-0 mağlup olmasını da değerlendiren Sözeri, “Oyuncuların seçimi değil bence orada sadece yedek kulübesi değil sahada oynayan 11’inde motivasyonu minimum seviyedeydi. İzlanda’nın mağlup olması bizi ekstra motive etmesi gerekirken, o motivasyonu hiçbirimiz göremedik. Teknik direktör değişikliği TFF’nin tasarrufudur ama zamanlaması ne kadar doğrudur kamuoyunun takdirine bırakmak lazım ama, çok da doğru olduğu görülmedi şu anda. Fatih hoca olsa daha farklı olur muydu, daha ruh halinde olur muydu o kamuoyunun takdiridir. Karabükspor’da, Elazığspor'da olsa, milli takımın ay-yıldızı var ve orada asla oyuncuların mücadele etmeme gibi bir lüksü olmaması lazım. Ben artık acizane şunu söylüyorum; biz artık bir şeyin peşinde olmamız lazım ülke olarak. Şunun peşinde olalım, daha genç oyuncular ve uzun vadeli bir plan alacağımız sonuçlar ne olursa olsun, uzun vadeli plan olsun. Genç oyuncuları monte edelim. Milli takımın buna ihtiyacı var, coşkuya ihtiyacı var. Bazı oyuncular gerçekten artık dejenere oldu, yıprandılar. Arda Turan yıprandı, Emre 37 yaşına geldi ve bunların abi şeklinde bu takıma hizmet etmeleri doğru olur. Artık genç, istekli ve aç oyunculara ihtiyacı var milli takımın. Bunu da ülke ve halk ile tarak olarak görmek istiyor. 1. Lig ve Süper Lig’de bildiğimiz oyuncular var bunları Türk futboluna kazandırıp milli takıma monte edelim” dedi.

"Lucescu bazı şeyleri bilerek geldi"

Sözeri, Lucescu hocanın yabancı konusunda sıkıntılarını ifade ettiğini ama gelirken bunları bildiğini de kaydederek şunları söyledi:

“Bunları söylemek çok hoş değil. Mazeretlerin üzerine inşa etmeyeceksiniz bazı şeyleri. Bazı şeyleri bilerek geliyorsunuz. Türk futbolunun geleceğini kurtarmak genç futbolculara değer verilecek, tecrübeli oyunculardan da abi konumunda faydalanarak sahada coşkulu, istekli, ısıran bir takım görmek sonucu ne olursa olsun ülke olarak buna katlanıp bunda ısrar edelim. En doğru yol bu. Belçika 2 senede neler yaptı, bu bir güzel örnek. Artık gençlerimize bazı oyuncularımıza ligleri iyi tarama yapılarak bizlerden de faydalanılsın. Fatih hoca hariç bu güne kadar diğer hocalar biz hiç sormuyorlar. Sorabilirler, oyuncularla canlı yaşayan biziz ve bu milli takıma katkı vermekte bizim görevimiz. Genç oyunculara yönelelim, ülke olarak hiç sonuçlara bakmadan uzun vadeli plan yapalım. Kazanan Türkiye ve Türk Milli takımı olacak. Bu ay-yıldızlı formayı taşımak isteyene, sahada savaşan mücadele edene verelim. Yoksa biz bu yabancı kuralı, sahaydı, hakemdi diye buralarda gezinirsek esas problemi çözemeyiz.”

Öte yandan ülkelerinin milli takımlarına giden Skulason ve Gaman ile izinli olan Papp, Poko ve Yatabare idmanda yer almadı.