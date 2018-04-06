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Kardemir Karabükspor, yarın Antalyaspor'la evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Çamlık Spor Sahası'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan antrenmanda teknik çalışma yapıldı.      

5'e 2 top kapmayla devam eden 1,5 saatlik idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.     

Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa girdi.     

Karabük ekibinde, sakatlığı bulunan Marius Alexe ile kadro dışı bırakılan Kerim Zengin yarınki maçta forma giyemeyecek.      

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı  hakem Koray Gençerler yönetecek.

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