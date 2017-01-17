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Kardemir Karabükspor, Andriy Bliznichenko'yu kadrosuna kattı

Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın Dnipro takımından kanat oyuncusu Andriy Bliznichenko'yu transfer etti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın Dnipro takımından kanat oyuncusu Andriy Bliznichenko'yu transfer etti.
 
Hikmet Ferudun Tankut Tesisleri'ne gelen 22 yaşındaki Bliznichenko, kendisini 2,5 yıllığına Kardemir Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı.
 
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bliznichenko ile kadrolarının güçlendiğini söyledi.
 
Gül, Bliznichenko'nun Dnipro'daki performansına bakarak takıma faydalı olacağına inandıklarını belirtti.
 
Bliznichenko ise Kardemir Karabükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Türkiye liginin Avrupa'nın önemli bir ligi olduğunu söyleyen Bliznichenko, takıma faydalı olmak için çok çalışacağını, ligde takımını önemli bir yere taşımak istediğini aktardı.

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