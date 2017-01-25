G.Saraylı takipçi Bayern Münih'ten Ribery'i geri istedi

Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih'in resmi Amerika Twitter hesabı, Ribery ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Sosyal medyayı en aktif şekilde kulanan kulüplerin başında gelen Alman devi Bayern Münih yine çok konuşulacak bir işe imza attı.

Bir Türk takipçisinin bir dönem Galatasaray'da da oynayan ve Türkiye'den ayrılışı olay olan Ribery hakkında sorduğu "Kardeşim Ribery'yi geri verir misin" soruyana, "Asla" cevabını verdi.