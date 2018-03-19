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Karim Benzema'dan Valbuena'ya sert sözler: Bırak o el sende kalsın

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Karim Benzema, kendisi için 'Onun elini sıkarım. Sorun yok.' diyen Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'ya Instagram üzerinden yanıt verdi.

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Valbuena'nın, Fransız Le Parisien gazetesine verdiği röportajda "Onun  elini sıkarım. Sorun yok." dediği Real Madrid'in Fransız futbolcusu Benzema,  Instagram üzerinden paylaştığı mesajda "Elin sende kalsın." ifadelerini kullandı.

Fransız Yargıtayı, Valbuena tarafından Benzema'ya karşı açılan davada,  Versay İstinaf Mahkemesi'nin aldığı kararı geçen yıl temmuz ayında iptal etmişti.

Yargıtay, Versay İstinaf Mahkemesi'nin iddianamenin kabul edilmesiyle  ilgili aldığı kararı, usulde görülen hata yüzünden bozmuştu. Yargıtay, bu davanın  bu kez Paris İstinaf Mahkemesi tarafından ele alınmasını kararlaştırmıştı.

Versay İstinaf Mahkemesi, Benzema ve diğer üç sanık hakkındaki  suçlamanın düşmesi için yapılan başvuruyu reddetmişti.

Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Valbuena'nın "mal  varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Valbuena'ya, özel hayatına  ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun kendisine gönderilerek şantaj  yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.

Söz konusu suçlamalarla ilgili Benzema ve diğer bazı sanıklar aleyhine  5 Kasım 2015'te dava açılmıştı. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier  Deschamps, hakkındaki dava nedeniyle Benzema'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası  kadrosuna almamıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil  etmemesi nedeniyle ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.

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