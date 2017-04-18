Mesut Özil kendisi için Çin'den gelen astronomik ücreti elinin tersiyle itti
Arsenal'in dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in Çin'den gelen 5 yıllığına 115 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ortaya çıktı.
Yıldız futbolcu Mesut Özil, serveti elinin tersiyle itti. Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcunun Çin'den gelen astronomik teklifi reddetti. Alman futbolcuya 5 yıllığına 115 milyon Euro net maaş önerildiği ortaya çıktı.
KARİYERİMİ BİTİREMEM
İngiliz Gazetesi Daily Mail'de yayınlanan biyografisinde açıklamalar yapan Özil, "Çinliler benim için 5 seneliğine 115 milyon Euro vermeye hazırlanıyorlardı. Bu tip bir para benim hayal gücümün sınırları dışında. Bu teklifi reddetmem 3 dakikadan az sürdü. Menajerim Erkut beni arıyarak teklifin miktarını söyledi. Kariyerimi bitirme noktasında değilim. Hala Arsenal ile kupalar kazanmak istiyorum dedim. Ne kadar verirlerse versinler Çin'de oynamayacım. İmkanı yok." diye konuştu.
MESUT'TAN İTİRAFLAR
Mesut Özil, 'Gunning for Greatness' isimli yeni çıkan kitabında önemli itiraflarda bulundu. Yıldız futbolcu, İspanyol devi Real Madrid'deyken, Arsene Wenger'i arayarak kendisini transfer etmesini istediğini itiraf etti.
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