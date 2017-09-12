Karl-Heinz Rummenigge, takımın transfer döneminde pasif kaldığını söyleyen Robert Lewandowski'ye sert çıktı
Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, kulübün transfer döneminde pasif kaldığını söyleyen Robert Lewandowski’ye sert çıktı.
Polonyalı oyuncunun kulübün kamp programından da memnun olmadığını dile getiren tecrübeli futbol adamı, “Gitmek istediği Real Madrid de 24 saat seyahat edebiliyor. Onun için üzgünüm, zira kontratında serbest kalma bedeli yok” dedi.
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