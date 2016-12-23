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Karşıyaka 120 bin TL'lik 'kolej davası'nı kaybetti

KARŞIYAKA'nın başı 2014-15 sezonunda kadroda yer alan yabancı voleybolculardan kaynaklı borçları yüzünden sıkıntıya girdi.

  • DHA
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2014-15'de Vural Budak'ın şube başkanlığı döneminde 2'nci Lig A Grubu'nda yaklaşık 1.5 milyon TL maliyetle iddialı bir kadro kuran Karşıyaka'ın voleybol şubesi, yabancı transferleri Marina Tumas ve Alssya Safronova'nın 2 çocuğunu eğitimleri için 46 bin TL yıllık ücretle özel bir koleje yazdırdı. Kolej, öğrenciler için şube yönetiminden ödeme alamayınca konuyu mahkemeye taşıyıp davayı kazandı.
 
Üzerine her ay yüzde 5 faiz yükü binen bu borç, aradan geçen 1.5 yılda 120 bin TL'ye yaklaştı. Kolejin alacağını tahsil edemediği için kulübe icra takibi başlattığı öğrenildi. Karşıyaka'nın o sezon 80 bin dolar yıllık ücretle anlaşılan Tumas ve yıllık 70 bin dolar alan Safronova'ya halen 61 bin dolar (210 bin TL) borcu bulunuyor. İki sporcunun alacağı nedeniyle yeşil kırmızılıların yabancı transfer yapmasına yasak getirildi. 
 
Geçmiş dönemden yerli ve yabancı borçlarını kulübün Federasyon ve Spor Toto gelirleriyle ödemeye çalışan Karşıyaka, bu sezon mali sebepler yüzünden voleybolda transfer yapmamasına rağmen tamamı altyapı patentli oyuncularla zirve yarışı veriyor.

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