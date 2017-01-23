Beşiktaş, Süper Lig'de liderliğe yükseldi! Maç sonucu: Alanyaspor - Beşiktaş: 1 - 4

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı ve Spor Toto Süper Lig'de 18. haftada liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş puanını 41'e yükselttirken, Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kaldı.

Beşiktaş'a rakibi karşısında galiibyeti getiren golleri 13. dakikada Cenk Tosun, 39. dakikada Ryan Babel, 48. dakikada penaltıdan Ricardo Quaresma ve 73. dakikada Marcelo kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşmadaki tek golünü 54. dakikada penaltıdan Vagner Love attı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor ise geçecek hafta derbide Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde son oynadıkları Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı. Süper Lig'de geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen ve teknik direktör Hüseyin Kalpar'la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmaya altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde çıktı.

ALANYASPOR TARAFTARINDAN SAMUEL ETO'O TEZAHÜRATI

Aytemiz Alanyaspor taraftarları, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o lehine tezahüratlarda bulundu. Eto'o, devre arasında Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmiş, ancak deneyimli futbolcu takımında kalmıştı. Bu arada soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan Beşiktaş taraftarı da yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

BEŞİKTAŞ ÇOK HIZLI BAŞLADI, GOL GECİKMEDİ

Beşiktaş, karşılaşmaya çok baskılı başladı. Siyah-beyazlı takım mücadelenin ilk 5 dakikasında tam 5 köşe vuruşu kullandı. Bu dakikalarda Aytemiz Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmata oldukça zorlanırken, kontratakla etkili bir pozisyon yakaladı. 6. dakikada savunmanın arkasına sarkan Vagner Love bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tosic arkadan Vagner Love'yi rahatsız ederken, Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içinden şutu az farkla auta gitti.

Özellikle sağ kanattan Quaresma ile etkili olan Beşiktaş, aradığı golü 13. dakikada buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Qauresma, ceza sahasına çok düzgün bir orta açtı. Quaresma'nın gönderdiği topu Cenk Tosun şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve Beşiktaş 13. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti.

VAGNER LOVE VURDU, TOSIC ÇİZGİDEN ÇIKARDI...

Karşılaşmanın 26. dakikasında Aytemiz Alanyaspor Atiba'nın pas hatası sonrası çok etkili bir atak gerçekleştirirken önemli bir beraberlik fırsatı yakaladı. Atiba'nın hatalı pasında Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan topu aldı ve rakip alanda topla ilerledikten sonra savunmanın arkasına koşu yapan Vagner Love'ye pasını çıkardı. Brezilyalı yıldız kaleci Fabri'yi geötikten sonra açısını biraz kaybetmesine rağmen kaleye şutunu gönderdi ancak Vagner Vole'nin şutunu Tosic çizgiden çıkarmayı başardı. Ardından Fabri topun sahibi oldu.

Quarema yine gelişen Beşiktaş atağında topla buluştu. Portekzili yıldız rakiplerinin üzerine gidip, rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına ortasını açtı. Quaresma'nın ortasında Ryan Babel yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

İlk golün ardından belinden hafif bir sakatlık geçiren Cenk Tosun, karşılaşmaya daha fazla devam edemedi. Cenk Tosun mücadelenin 36. dakikasında yerini Tolgay Arslan'a bırakmak zorunda kaldı.

BABEL HEM KALECİYİ HEM RAKİBİ GEÇTİ VE GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş, 40. dakikada rakip savunmayı az adamla yakaladı. Tolgay Arslan orta sahada topla hızla ilerledikten sonra ara pasını Ryan Babel'e çıkardı. Babel topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Babel, hem kaleciyi hem rakip savunma oyuncusunu şık bir hareketle geçti ve yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 40. dakikada Beşiktaş Ryan Babel'in attığı bu golle skoru 2-0'a getirdi.

İlk 45 dakikanın kalan kısmında başka gol olmadı ve Beşiktaş ilk yarıyı Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI! RICARDO QUARESMA ATTI

İkinci yarı da oldukça hızlı başladı. 47. dakikada Beşiktaş'ta kazanılan korner için topun başına Quaresma geçti. Quaresma'nın ortasında top Aytemiz Alanyasporlu oyuncunun eline çarpınca hakem penaltı kararı verdi. Penaltı için topun başına geçen Quaresma, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve 48. dakikada Beşiktaş bu golle farkı 3'e çıkardı.

ALANYA'DA TARTIŞMALI PENALTI VE FARK 2'YE İNDİ...

Bu golden kısa bir süre sonra, Aytemiz Alanyspor hızlı hücumunda Donald Guerrier ceza sahası içerisinde Fabri'ye çalım atmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Fabri topa müdahale ettiği gerekçesiyle uzun süre hakeme itirazlarda bulunurken, İspanyol file bekçisi bir de sarı kart gördü. Penaltı için topun başına Vagner Love geçti. Brezilyalı oyuncu penaltıyı gole çevirdi ve ev sahibi ekip bu golle 54. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Mücadelenin 55. dakikasında Aytemiz Alanyaspor'dan Guerrier ile Quaresma'nın mücadelesi sonrası sahada kısa süreli gerginlik yaşandı. İki takım oyuncularının da kısa süreli gerginliğinin ardından hakem pozisyonun başlangıcındaki Guerrier ve Quaresma'ya sarı kart gösterdi.

Günün en etkili isimlerinden Ricardo Quaresma, 73. dakikada yine korner için topun başına geçti. Quaresma'nın ceza sahasına havalandırdığı topa Marcelo kafa vurdu ve top ağlara gitti. Beşiktaş 73. dakikada bu golle skoru 4-1'e getirdi. Bu golden kısa bir süre sonra 76. dakikada sakatlığı nedeniyle seken Gökgan Gönül oyuna daha fazla devam edemedi. Gökhan karşılaşmanın 77. dakikasında kenara gelirken, Beck oyuna dahil oldu.

Kalan sürede skorun da verdiği etkiyle karşılaşmadaki tempo biraz daha düştü ve mücadelede başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Spor Toto Süper Lig'in yeni lideri oldu.