Kartal kupada hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş ile Boluspor karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan maçı ev sahibi Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Anderson Talisca ile 72. dakikada Ömer Şişmanoğlu attı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bu maçta Tolga Zengin, Olcay Şahan, Kerim Frei gibi az forma şansı bulan isimlerin yanında, Fatih Aksoy, Atınç Nukan, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş gibi isimlere de şans verdi.

Beşiktaş, bu sonuçla puanını 10'a yükselterek liderliğini yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Üçüncü Boluspor ise 4 puanda kaldı. Beşiktaş, kupada bir sonraki maçında Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Boluspor, Kayserispor'u sahasında konuk edecek.

TALISCA, 59 GÜN SONRA SAHALARDA

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Boluspor ile yaptığı maçta ilk 11'de yer alan Anderson Talisca, uzun bir aradan sonra resmi maçta forma giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, 59 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.

Sakatlığının ardından geçen hafta "Şehitlere Saygı Maçı"nın kadrosunda yer alan Brezilyalı futbolcu, Boluspor karşısında ilk 11'de görev yaptı.

ARAS ÖZBİLİZ DE SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Talisca gibi uzun süre takımdan ayrı kalan Aras Özbiliz de sahalara dönmenin heyecanını yaşadı. Aras, Boluspor maçına yedek başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş, cezası nedeniyle ligin 16. haftasındaki Gaziantepspor maçında oynamayan Adriano Correia'yı sol bekte görevlendirdi.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Kerim Frei, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç isim Fatih Aksoy da ilk 11'de şans buldu.

MAÇ ÖNCESİ KIZIL ORDU KOROSU

Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Stat boş kalırken, mücadeleyi 3 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşma öncesinde statta, 25 Aralık'ta yaşanan uçak kazasında müzisyenleri yaşamını yitiren Rus Kızıl Ordu Korosu'nun bir marşının çalınması dikkati çekti.

CANLI ANLATIM

72' GOL! Ömer Şişmanoğlu 72.dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi

55'Beşiktaş'ta Adriano yerde kaldı ve saha kenarına yöneldi. Brezilyalı oyuncu devam edecek gibi gözüküyor.

46'İkinci yarı başladı! Beşiktaş, aynı kadroyla sahada, Boluspor'da ise 2 değişiklik var.

46'Tunahan Çiçek oyundan çıkarken, yerine Emre Gültekin dahil oldu.

47'Talisca yerde kaldı ve Beşiktaş faul kazandı. Gökhan İnler bekletmeden serbest vuruşu kullandı ancak top Boluspor'a geçti.

48'Kerim Frei, sol kanattan yerden içeri çevirmek istedi ama Boluspor savunması çok kalabalıktı ve topu uzaklaştırdı.

50'Beşiktaş, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarının başına da tempolu bir şekilde başladı.

54'Adriano, kazandığı top sonrasında Talisca'ya çok güzel bir pas çıkardı. Talisca'nın vuruşu etkisiz kaldı ve Soner rahatça topa sahip oldu.

İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 1-0 Boluspor

34' GOL! Beşiktaş, Talisca'nın 34.dakikada attığı golle 1-0 öne geçti

29'Cumali Bişi, Talisca ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Oyun, Cumali'nin sakatlığı nedeniyle durdu.

28'Beşiktaş, yine çok tehlikeli geldi. Olcay'ın içeri çevirdiği topa Talisca, sol ayağının içiyle vurdu ama top defanstan döndü.

27'Kerim Frei, topu kazanma mücadelesinde Cumali Bişi'ye faul yaptı.

26'Beşiktaş, yine Talisca ile hızlı çıktı. Orta sahadan topu alan Talisca bir anda hızlandı ve Olcay'a pası aktardı. Olcay'ın yerden ortası kaleci Soner'de kaldı.

25'İlk 25 dakika itibariyle Beşiktaş'ın 3 net pozisyonu var. Boluspor'un ise herhangi bir atağı olmadı.

24'Ömer Şişmanoğlu, yine çok net bir fırsattan yararlanamadı! Kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer, topu kalecinin üstünden aşırtmak istedi ancak çok kötü bir vuruş yapıp, topu dışarı gönderdi.

23'Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Ömer Şişmanoğlu'nun kaptırdığı top sonrası çok sinirlendi.

22'Adriano, yine sol kanattan ileri çıktı. Beşiktaş, Boluspor yarı sahası içinde rahatça paslaşıyor.

21'Oyun tekrar başladı. Boluspor, sol kanattan gelmeye çalışıyor ama topu kaybetti.

20'Boluspor kalecisi Soner Şahin sakatlandı. Sakatlık nedeniyle oyun durdu.

19'Beşiktaş, Olcay ile korner kullandı. Genç stoper Fatih'in kafa vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.

18'Kerim Frei, pasın şiddetini ayarlayamayınca Beşiktaş, mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı! Olcay'ın boş koşusunu gören Kerim, çok kötü bir pas attı ve topu Olcay ille buluşturamadı.

17'Boluspor, uzun paslarla çıkmaya çalışıyor. Beşiktaş'ta genç defans ikilisi Atınç ve Fatih geçit vermiyor.

16'Adriano, çok uzaktan kaleye etkili bir şut gönderdi. Sol bek, mermi gibi vurdu ama top dışarı çıktı.