Kartal, Salvio için kesenin ağzını açtı
Beşiktaş, Benfica'nın yıldız futbolcusu Salvio için 10 milyon euro teklif etti.
- StarSpor
Portekiz basını, Beşiktaş’ın, Benfica’nın yıldızı Eduardo Salvio için 10 milyon euroyu gözden çıkardığını ileri sürdü. A Bola’da yer alan haberde, Benfica’nın, Arjantinli için 15 milyon euro istediği, Kartal’ın ise bu rakamı düşürmeye çalıştığı kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.