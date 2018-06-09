Kartal, Salvio için kesenin ağzını açtı

Portekiz basını, Beşiktaş’ın, Benfica’nın yıldızı Eduardo Salvio için 10 milyon euroyu gözden çıkardığını ileri sürdü. A Bola’da yer alan haberde, Benfica’nın, Arjantinli için 15 milyon euro istediği, Kartal’ın ise bu rakamı düşürmeye çalıştığı kaydedildi.