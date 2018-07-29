Kartal’a Tangocu forvet Andrada

VAGNER Love ve Negredo’dan istediği verimi alamayan ve iyi bir golcü arayan Beşiktaş’ın, Bari’nin santraforu Federico Andrada için araştırma yaptığı ileri sürüldü. İtalyan basınında çıkan haberlerde, 24 yaşındaki Arjantinli starın menajeriyle temasa geçen Siyah-Beyazlılar’ın bonservisi elinde olan oyuncunun şartlarını sorduğu yazıldı. Kanatlarda da forma giyebilen Andrada’nın fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.