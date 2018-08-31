Kasımpaşa Diagne, Trezeguet ve Ramazan Köse ile sözleşme uzattı

Kasımpaşa, Trezeguet ve Ramazan Köse'nin sözleşmelerini 2021'e kadar, Mbaye Diagne'nin ise sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Trezeguet'in adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı... Ancak yapılan görüşmeler sonrası Mısırlı futbolcu İstanbul ekibinde kaldı ve sözleşmesi uzatıldı.

Öte yandan Ramazan Köse ile birlikte golcü isim Diagne de sözleşmesini uzattı.

Resmi açıklama şöyle;

"Oyuncularımız Mahmoud Hassan Trezeguet ve Ramazan Köse'nin sözleşmeleri 2021’e kadar, Mbaye Diagne’nin sözleşmesi ise 2022 yılına kadar uzatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."