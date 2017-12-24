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Başakşehir Paşa'yı devirdi, ilk yarıyı lider kapattı

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla sezonun ilk yarısını lider kapattı.
 
Medipol Başakşehir maça golle başladı ve konuk ekip 4. dakikada Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 43. dakikada Veysel Sarı'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
 
Mücadelenin 70. dakikasında Mossoro, Başakşehir'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
 
Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir Süper Lig'de puanını 36'ya çıkardı. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.
 
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

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