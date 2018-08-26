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Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'u 3-0 mağlup etti

Sivasspor-Kasımpaşa maçında gülen taraf deplasman ekibi oldu. Kasımpaşa, Sivas deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, 3-0'lık skorla kazandı.
 
Kasımpaşa, 31. dakikada İlhan Depe'nin asisti ve Samuel Eduok'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Sivasspor'un baskısına karşın iyi savunma yapan ve etkili kontraataklar yapan Kasımpaşa, 79. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Diagne, 90+2'de bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi. 
 
Mbaye Diagne, attığı 2 golle bu sezon attığı gol sayısını 5'e yükseltti. 
 
Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Sivasspor ise 3 puanda kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Demir Grup Sivasspor ise Akhisarspor deplasmanına gidecek.

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