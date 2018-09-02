Kasımpaşa durdurulamıyor! 4 maç 12 puan

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü, 10. dakikada Mustafa El Kabir ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Kasımpaşa, 13. dakikada Mbaye Diagne ile öne geçti.

1-0 biten ilk yarının ardından, ikinci yarıda iki takım da birçok pozisyondan faydalanamadı. 85. dakikada Mahmoud Trezeguet, Kasımpaşa'yı rahatlatan golü attı. Thievy Bifouma, 90+4'te attığı golle sadece skorbordu değiştirdi.

Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne ise 4. haftanın sonunda 6 gole ulaştı.

Kasımpaşa, 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı ve milli araya giderken Süper Lig'in lideri oldu. Ankaragücü ise 4 puanda kaldı. Kasımpaşa, milli ara sonra Galatasaray'ın konuğu olacak. Ankaragücü ise Akhisarspor'u sahasında ağırlayacak.

Öte yandan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü karşılaşmasını A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti.